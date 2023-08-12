ВСУ значительно продвинулись на одном из направлений, любой прорыв может оказаться решающим, - ISW

Вооруженные силы Украины имеют значительные тактические успехи в западной части Запорожской области. Наступательные операции украинских сил заставляют российских оккупантов передислоцировать свои силы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы добились тактически значительных успехов в западной части Запорожской области и продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

Геолокационные данные, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботиного (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

Аналитики отмечают, что украинские войска уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки в направлении Роботиного, чтобы ослабить оборону армии РФ.

"Способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Роботиного, на оборону которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент ограничены", - подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают, что опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайном (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

"Украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют военных РФ передислоцировать обороняющиеся на западе Запорожской области российские силы. Это указывает на то, что украинские усилия там могут существенно ослабить российскую оборону", - отмечают в ISW.

Аналитики указывают на то, что передислокация на ключевых участках фронта, вероятно, еще больше ослабит российские оборонные линии и чревата быстрой деградацией сил, используемых российскими военными в качестве подкрепления.

"Сейчас у России, похоже, нет значительных имеющихся сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта. Украинские контрнаступательные операции оттянули элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают их там удерживать", - констатируют аналитики.

Они добавляют, что российские войска также привлекли значительное количество сил для локальных наступательных операций в районе Купянска и Сватового, цель которых — оттянуть украинские войска от районов украинских контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные операции в этих районах, российским войскам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы отвести силы для передислокации, не открывая участков фронта для успешных украинских контратак. В то же время, украинские войска, вероятно, будут использовать ослабленные российские группировки на других участках фронта, где они активно проводят наступательные операции, в случае дальнейшего передвижения российских войск", – прогнозируют аналитики.

По их мнению, передислокация войск РФ в боковом направлении, по всей вероятности, увеличит вероятность того, что россияне будут вынуждены отступить на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки в случае украинского прорыва.

"Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим", - заключают в ISW.

Отметим, что украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра .

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он заявил, что вскоре темпы контрнаступления ускорятся.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.