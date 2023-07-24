"Наступ відстає від графіка". Резніков назвав причини, які сповільнюють контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає CNN.

За його словами, думка про швидкий наступ була б хибною, адже на фронті є багато аспектів, які на це впливають. Міністр назвав кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим. Зокрема, це кількість боєприпасів, артилерійські снаряди та системи.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що українське командування бачить ситуацію на полі бою та швидкою реагує на нові події.

Як розповів міністр, ситуація на південному фронті в Україні була сповільнена значною мірою через мінні поля, облаштовані окупантами. Українські війська були змушені вручну розчищати шляхи через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", - додав Резніков.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи прискоряться.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.