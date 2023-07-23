Через брак зброї і належної підготовки війна з Росією може зайти в глухий кут - WSJ

Коли Україна почала контрнаступ, західні військові чиновники знали, що Київ не має достатньої кількості натренованих військовослужбовців та усієї необхідної зброї для витіснення російських сил, але союзники сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть.

Про це пише The Wall Street Journal.

При цьому окупанти мали досить часу на підготовку та укріпили свої позиції. Мінні поля, фортифікаційні споруди та російська авіація значною мірою заблокувати значне просування українських військ у їхньому наступі.

Західна військова доктрина стверджує, що для нападу на противника, який окопався, сила атаки повинна бути щонайменше втричі більшою за чисельність противника та використовувати добре скоординовану комбінацію повітряних і сухопутних сил.

Видання пише, що контрнаступальна кампанія України ризикує зайти в глухий кут із потенційною можливістю спалити життя та обладнання без серйозних змін у імпульсі.

Київським військам бракує маси, підготовки та ресурсів для виконання цих приписів.

Нездатність Києва досягти швидкого успіху та прориву переконала багатьох західних військових спостерігачів у тому, що українські сили потребують додаткової підготовки до складних військових маневрів, більш потужної протиповітряної підтримки та значно більше бронетехніки.

Згідно з повідомленням WSJ, оскільки імовірність великомасштабного прориву українців цього року зменшується, це створює хвилюючу перспективу для Вашингтона та його союзників щодо продовження тривалої війни. Така війна потребувала б значного постачання сучасного озброєння та додаткової підготовки, щоб надати Києву більші шанси на перемогу.

Видання пише, що президент Байден має намір переобратися восени 2024 року, і у Вашингтоні вважають, що занепокоєння Білого дому щодо впливу війни на передвиборчу кампанію спонукає до більшої обережності щодо обсягу підтримки, яку можна надати Києву.

При цьому, така поведінка Вашингтону різко контрастує із його заявами та поглядами у Європі, де за останні місяці все більше лідерів вважають, що Україна має перемогти у війні, щоб забезпечити безпеку континенту.

Та проблема полягає в тому, що військово-промисловий потенціал Європи не здатний забезпечити потреби України. Європі бракує достатніх ресурсів, щоб забезпечити Україну всім необхідним. щоб вигнати армію Москви з окупованих територій. Західні дипломати також навряд чи суттєво посилять підтримку Києва, якщо відчують небажання США.

США та інші союзники витратили місяці, будуючи "сталеву гору" зброї для України та навчаючи українських військових, щоб щоб допомогти їм пробити російську оборону під час контрнаступу. У США оцінили контрнаступ українських військових. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що контрнаступ України далекий від провалу, але боротьба попереду буде довгою та кровопролитною.

Зазначимо, що Росія втрачає перевагу у важкій техніці на полі бою, а баланс важкого озброєння на полі битви значно змінився за 16 місяців війни. Згідно з останніми даними Кільський інститут Німеччини, союзники надали Україні вже 471 танк з початку війни, а ще 286 надійдуть пізніше. Також повинні надійти ще 177 гаубиць. При цьому, Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії і 2500 танків.