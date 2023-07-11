Сили оборони з початку контрнаступу звільнили території, які росіяни захоплювали шість місяців - ISW

Від початку українського контрнаступу 4 червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували на основі власних даних про рельєф місцевості, що українські військові відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. Там зазначили, що українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються від ISW тому, що Україна розрахувала свій початковий контроль над місцевістю по-іншому.

За п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за шість місяців, повідомляють в ISW.

Аналітики посилаються на Міністерство оборони України, де 10 липня заявили, що українські сили контролюють вогонь над Бахмутом і російськими наземними лініями зв’язку навколо міста. Україна прагне захопити російські війська в пастку в місті.

Останніми днями як українські, так і російські джерела зазначали, що Україна набирає позиції в районі Бахмута та на його південно-західних флангах, включаючи особливі особливості місцевості, які можуть дати українським силам вогневу перевагу. Постійні сигнали українських офіційних осіб про наміри України провести операцію в Бахмуті разом із явним занепокоєнням російських блогерів щодо того, якими саме можуть бути ці наміри, свідчить про те, що українські контрнаступальні дії в цьому напрямку можуть серйозно загрожувати російському контролю над Бахмутом.

При цьому аналітики зазначили, що про звільнення міста говорити зарано.

10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Сили оборони продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках, йдеться у звіті ISW.

Посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, аналітики повідомлять, що за минулий тиждень українські війська звільнили чотири квадратні кілометри території на бахмутському напрямку, а з початку контрнаступальних дій на бахмутському напрямку – загалом 24 квадратних кілометри.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр,ситуація на Бахмутському напрямку є напруженаі різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу.