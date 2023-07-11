Силы обороны с начала контрнаступления освободили территории, которые россияне захватывали шесть месяцев - ISW

С начала украинского контрнаступления 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали на основе собственных данных о рельефе местности, которые украинские военные отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. Там отметили, что украинские официальные отчеты об освобожденной территории отличаются от ISW потому, что Украина рассчитала свой первоначальный контроль над местностью по-другому.

Через пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за шесть месяцев, сообщают в ISW.

Аналитики ссылаются на Министерство обороны Украины, где 10 июля заявили, что украинские силы контролируют огонь над Бахмутом и наземными российскими линиями связи вокруг города. Украина стремится захватить российские войска в ловушку в городе.

В последние дни как украинские, так и российские источники отмечали, что Украина набирает позиции в районе Бахмута и его юго-западных флангах, включая особые особенности местности, которые могут дать украинским силам огненное преимущество. Постоянные сигналы украинских официальных лиц о намерениях Украины провести операцию в Бахмуте вместе с явной обеспокоенностью российских блоггеров относительно того, какими именно могут быть эти намерения, свидетельствует о том, что украинские контрнаступательные действия в этом направлении могут серьезно угрожать российскому контролю над Бахмутом.

При этом аналитики отметили, что об увольнении города говорить рано.

10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Силы обороны продолжали наступательные действия в Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях, говорится в отчете ISW.

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, аналитики сообщат, что за прошедшую неделю украинские войска освободили четыре квадратных километра территории на бахмутском направлении, а с начала контрнаступательных действий на бахмутском направлении – всего 24 квадратных километра.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении напряженная и резко меняется. Контроль над определенными территориями может изменяться несколько раз в сутки.