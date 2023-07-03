Ситуация в Бахмуте меняется несколько раз в сутки - Минобороны

На Бахмутском направлении ситуация стала очень напряженной, продолжается постоянная борьба за контроль над инициативой. Сегодня враг пытался атаковать позиции ВСУ, но не смог добиться успеха благодаря эффективной и слаженной работе украинских защитников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация в этом направлении резко меняется. Контроль над определенными территориями может меняться несколько раз в сутки – иногда ВСУ теряют позиции, но затем снова их восстанавливают. Россияне быстро реагируют на действия украинских военных и установили по три линии обороны на опасных направлениях.

Маляр рассказала, что на южном фланге в районе Клещиевки, несмотря на тяжелые бои, наши войска продвигаются вперед. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте тоже неспокойно.

"В городе постоянно ведут огонь и пытаются сорвать логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - написала она.

Чиновница также добавила, что на прошлой неделе Силам обороны удавалось каждые 70 минут уничтожать важные враждебные цели. За 7 дней украинские защитники поразили 94 места скопления войск, 22 зенитно-ракетных комплекса, 19 складов с боеприпасами и 7 командных пунктов.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники уволили 37,4 кв. км.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.