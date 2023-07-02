"Ситуация довольно сложная": В Минобороны прокомментировали наступление оккупантов у границы Донетчины с Луганщиной

Замминистра обороны Анна Маляр оценивает как сложную для украинских войск ситуацию с наступлением российских оккупантов в местности между Лиманом и оккупированным Лисичанском.

"Везде продолжаются тяжелые бои. Враг наступает на нескольких направлениях - Авдеевское, Марьинское, Лиманское. Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - написала она в своем Telegram-канале.

Относительно ситуации на Бахмутском направлении заместитель министра указала, что на южному флангу от города украинские силы двигаются вперед, имея частичный успех, а на северном, куда враг перебросил два десантно-штурмовых полка, продолжаются бои.

"Юг: с тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перекидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - прокомментировала Маляр.

В свою очередь, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Торское - Донецкой.

На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные, как отмечено, наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Часов Яр и Ивановское.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались наступать в районе самого города Авдеевка, нанеся авиаудар и осуществив артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское.

"На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе села Богоявленка и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Золотая Нива, Великая Новоселка, Водяное и Угледар.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Запорожской области, Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон", - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, в Харьковской области оккупанты произвели артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка и Берестово на Купянском направлении.