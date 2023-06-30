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ВСУ уничтожили штаб и склад россиян в Бердянске (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили штаб и склад россиян в Бердянске (ВИДЕО)
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в пятницу, 30 июня, уничтожили штаб и склад горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Бердянске.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается, удар по штабу врага в пригороде временно оккупированного Бердянска Запорожской области украинские военные нанесли утром 30 июня.

Фото 2 — ВСУ уничтожили штаб и склад россиян в Бердянске (ВИДЕО)

Отметим, утром 30 июня в Telegram-каналах начали появляться сообщения о серии взрывов в Бердянске.

Позже Бердянская городская военная администрация сообщила, что в городе раздалось 11 взрывов, "горит и детонирует в районе аэропорта".

Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" и ведут наступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Армия РФ подтягивает для обороны все свои резервы.

Автор:
Нина Комащенко