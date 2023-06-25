В Бердянске оккупанты убили двух подростков за проукраинскую позицию: что известно об истории детей (ВИДЕО)

Российские оккупанты в течение 10 месяцев преследовали Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Оба юноши 2006 года рождения. У них была открытая проукраинская позиция, за что россияне и убили их 24 июня, в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщили омбудсмен Дмитрий Лубинец, Медийная инициатива по правам человека и российским СМИ.

Оккупационные власти подтвердили информацию. По их версии на набережной города между подростками и российскими силовиками произошла стрельба. Тигран Оганнисян успел записать видео, которое впоследствии распространили в социальных сетях. На нем парень находился в помещении и сказал "Все. Это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине!"

"Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности в отношении страны-террориста. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?", — прокомментировал Лубинец.

Так как убийство произошло на оккупированной территории, установить последовательность событий сложно . По информации Медийной инициативы по правам человека, родители детей еще не видели их тел.

"За день до убийства ребята отмечались в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним. Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения Никиты. Никите сегодня должно было исполниться 17 лет", - рассказала координатор организации Ольга Решетилова.

Оккупационные власти утверждают, что якобы подростки "напали на полицейских". Родные ребят и Решетилова отмечают, что в такой версии не совпадают факты. По их мнению, оккупанты "инсценировали постановку для того, чтобы убить ребят".

По информации Лубинца, 25 мая Оганнисян и Ханганов вступили в бой с оккупантами. "Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят", - рассказал Лубинец.

Что известно об убитых подростках в Бердянске — Тигране Оганнисяне и Никите Ханганове

Российские военные 30 сентября 2022 года похитили Оганнисяна прямо из собственного дома. Тогда в течение пяти дней захватчики допрашивали ребенка. Так называемые "следственные органы" пытали парня электрическим током .

Они хотели, чтобы подросток признался в "подготовке диверсии на "Мелитопольской железной дороге". Террористы заявляли, что якобы ребенок готовит ее, чтобы "заблокировать поставки подразделениям сил РФ". Впоследствии аналогичное подозрение объявили Никите Ханганову, который был другом Оганнисяна. Тогда молодым людям удалось избежать ареста.

24 мая 2023 года Следственный комитет РФ выдвинул подросткам обвинение. Захватчики хотели отправить Оганнисяна и Ханганова за решетку на 20 лет . Тогда же им запретили покидать пределы оккупированной территории и обязали ежедневно являться к следователям.

История получила огласку. Европарламент принял резолюцию по пыткам и уголовному преследованию подростков. Документ поддержали 425 депутатов, против – 3, воздержались – 15. Европарламентарии требовал от РФ прекратить процесс против детей и разрешить им выехать на контролируемую Украиной территорию.

После этого обвинения подросткам разделили: Никиту хотели осудить за "кражу", а Тиграна за "диверсию".