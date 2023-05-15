1454 ребенка пострадали от нападения России на Украину

С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали по меньшей мере 1454 ребенка. Обновленные данные опубликовал Офис генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров 481 ребенок погиб и более 973 получили ранения разной степени тяжести.

19393 несовершеннолетних депортировали из Украины, вернули – 364.

Эти цифры не окончательны.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 97, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 69, Луганской - 66", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Данные: Офис генерального прокурора

4 мая из-за обстрела с. Приморское Запорожской области пострадали шесть человек, в частности, получила ранение 6-летняя девочка .

Также в воскресенье в результате обстрела врагом г. Курахово Донецкой области ранен 17-летний парень.

1 мая в результате обстрела врагом с. Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик. Российские оккупанты попали в школу. Ребенок находился недалеко от здания.

Напомним, в результате удара, который совершила Россия, 28 апреля в Умани погибли 6 детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок.

Также по информации Национальной полиции, Россия депортировала около 19,5 тысячи детей.

Миссия ОБСЕ установила, что принудительное перемещение и депортация украинских детей на временно оккупированные территории или территорию России могут быть военными преступлениями.

Миссия также обнаружила, что неоправданное длительное пребывание или необоснованные препятствия со стороны российских властей нарушают обязательство содействовать воссоединению семей и противоречат принципам, закрепленным в Четвертой Женевской конвенции.