ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

1454 ребенка пострадали от нападения России на Украину

дети война офис генерального прокурора
С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали по меньшей мере 1454 ребенка. Фото: Jonny Gios /Unsplash

С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали по меньшей мере 1454 ребенка. Обновленные данные опубликовал Офис генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров 481 ребенок погиб и более 973 получили ранения разной степени тяжести.

19393 несовершеннолетних депортировали из Украины, вернули – 364.

Эти цифры не окончательны.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 97, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 69, Луганской - 66", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Фото 2 — 1454 ребенка пострадали от нападения России на Украину
Данные: Офис генерального прокурора

4 мая из-за обстрела с. Приморское Запорожской области пострадали шесть человек, в частности, получила ранение 6-летняя девочка .

Также в воскресенье в результате обстрела врагом г. Курахово Донецкой области ранен 17-летний парень.

1 мая в результате обстрела врагом с. Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик. Российские оккупанты попали в школу. Ребенок находился недалеко от здания.

Напомним, в результате удара, который совершила Россия, 28 апреля в Умани погибли 6 детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок.

Также по информации Национальной полиции, Россия депортировала около 19,5 тысячи детей.

Миссия ОБСЕ установила, что принудительное перемещение и депортация украинских детей на временно оккупированные территории или территорию России могут быть военными преступлениями.

Миссия также обнаружила, что неоправданное длительное пребывание или необоснованные препятствия со стороны российских властей нарушают обязательство содействовать воссоединению семей и противоречат принципам, закрепленным в Четвертой Женевской конвенции.

Автор:
Альона Чернецкая