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Россия создала 70 лагерей для "перевоспитания украинских детей"
Российские оккупанты незаконно вывезли с захваченных территорий 19 393 украинских детей в РФ. В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".
Об этом в Facebook сообщила первая заместитель главы комитета гуманитарной и информполитики Ирина Констанкевич со ссылкой на онлайн-платформу "Дети войны" и исследование Йельской лаборатории гуманитарных исследований.
Она подчеркнула, что депортированных детей отправляют в эти лагеря с целью уничтожения их идентичности.
В то же время Констанкевич отметила, что на самом деле российские оккупанты могли вывезти около 200-300 тыс украинских детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"(Похищение детей - Delo.ua) - это систематическая государственная политика Российской Федерации, чтобы "перевоспитывать украинских детей", уничтожая их идентичность. Они цинично убивают все родное и дорогое для наших детей, отнимают их от родителей, лишают их прошлого, нарушают их права. Они похищают и уничтожают наше будущее. Они делают все, чтобы украинских детей было невозможно отыскать и вернуть на родину", - подытожила Констанкевич.
Напомним, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.
В Верховной Раде рассчитывают на отдельную резолюцию ПАСЕ по этому военному преступлению РФ.
Источник фото: ua.depositphotos.com