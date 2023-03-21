Депортация украинских детей в Россию. В Раде рассчитывают на отдельную резолюцию ПАСЕ

В Верховной Раде рассчитывают на отдельную резолюцию ПАСЕ касательно депортации Россией украинских детей. Об этом заявила заместитель главы украинского парламента Елена Кондратюк.

По ее словам, этот вопрос должен прозвучать на весенней сессии, на ближайшем саммите лидеров стран-членов Совета Европы.

Как отметила Кондратюк, усилия Украины по возвращению детей находят поддержку Еврокомиссии, которая вместе с Польшей и ООН начинает инициативу по их поиску. Однако, несмотря на неоднократные обращения Верховной Рады, реакция профильных международных организаций, которые должны приоритетно заниматься защитой прав детей, недопущением их вывоза в РФ, их возвращением, очень слабая.

"Речь идет прежде всего о Международном комитете Красного Креста, который имеет такой мандат по Женевской конвенции", – высказалась заместитель председателя ВР.

Она отметила, что 16 226 украинских детей до сих пор находятся на территории страны-агрессора: насильственно депортированы, разлучены с семьями и родными, насильственно усыновлены.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС рассматривают это решение как начало процесса привлечения российских властей к ответственности за преступления в Украине.