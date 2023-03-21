Депортація українських дітей у Росію. У Раді розраховують на окрему резолюцію ПАРЄ

У Верховній Раді розраховують на окрему резолюцію ПАРЄ щодо депортації Росією українських дітей. Про це заявила заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк.

За її словами, це питання має прозвучати на весняній сесії, на найближчому саміті лідерів країн-членів Ради Європи.

Як зазначила Кондратюк, зусилля України щодо повернення дітей знаходять підтримку Єврокомісії, яка разом із Польщею та ООН розпочинає ініціативу з їх пошуку. Однак попри неодноразові звернення Верховної Ради, реакція профільних міжнародних організацій, які мають пріоритетно займатися захистом прав дітей, недопущенням їх вивезення до РФ, їх поверненням, дуже слабка.

"Ідеться передусім про Міжнародний комітет Червоного Хреста, який має такий мандат за Женевською конвенцією", – висловилася заступниця голови ВР.

Вона зауважила, що 16 226 українських дітей досі перебувають на території країни-агресорки: насильно депортовані, розлучені із родинами та рідними, насильно усиновлені.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС розглядають це рішення як початок процесу притягнення російської влади до відповідальності за злочини в Україні.