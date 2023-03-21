В Украину вернули 15 похищенных оккупантами детей

В Украину удалось вернуть 15 депортированных россиянами детей совместно с их матерями и законными представителями.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей.

Лубинец также напомнил, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения и депортации близких можно обратиться в Офис Омбудсмана: по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; на горячую линию: 0 800 501 720; по телефону: 044 299 74 08.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает российских омбудсменов немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.