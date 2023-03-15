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Обещают отдых или лечение: как оккупанты выманивают украинских детей на территорию РФ
Российские захватчики заманивают детей из временно оккупированных городов Украины на территорию РФ. Под предлогом уехать на "отдых" или "лечение" оккупанты депортируют украинских детей.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей заявила вице-премьер Ирина Верещук, - цитирует Минреинтеграции.
"Враг прибегает в том числе к грубому обману доверчивых людей. Оккупанты предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в РФ", - рассказала Верещук.
По ее словам, некоторые родители даже дают письменное согласие на вывоз детей. А в результате – не могут потом найти своих потомков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В некоторых случаях некоторые родители вынуждены ехать за своими детьми на территорию России. Но вернуться домой оккупанты им уже не дают.
"Вот представьте себе, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит фашист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдна и невозможна, скажете вы. Но именно так поступают россияне", - подчеркнула вице-премьер.
Она призвала жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и не подписывать никаких документов относительно детей.
Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Верховная Рада обратилась к ООН и мировому сообществу с "требованием безотлагательно прибегнуть к решительным шагам" для прекращения депортации украинских детей в Россию.
Ранее, в декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.