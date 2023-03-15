Обіцяють відпочинок або лікування: як окупанти виманюють українських дітей на територію РФ

Російські загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих міст України на територію РФ. Під приводом поїхати на "відпочинок" або "лікування" окупанти депортують українських дітей.

Про це в ефірі національного телемарафону новин заявила віцепрем’єр Ірина Верещук, - цитує Мінреінтеграції.

"Ворог вдається в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у РФ", - розповіла Верещук.

За її словами, деякі батьки навіть дають письмову згоду на вивезення дітей. А в результаті - не можуть потім знайти своїх нащадків.

В окремих випадках деякі батьки змушені їхати по своїх дітей на територію Росії. Але повернутися додому окупанти їм уже не дають.

"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни", - наголосила віцепрем'єр.

Тож, вона закликала мешканців тимчасово окупованих територій бути пильними і не підписувати жодних документів щодо дітей.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України Верховна Рада звернулася до ООН та світової спільноти з "вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків" задля припинення депортації українських дітей до Росії.

Раніше, у грудні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.