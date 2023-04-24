Росія створила 70 таборів для "перевиховання українських дітей"

Російські окупанти незаконно вивезли з захоплених територій 19 393 українських дітей до РФ. В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

Про це в Facebook повідомила перша заступниця голови Комітету гуманітарної та інформполітики Ірина Констанкевич з посиланням на онлайн-платформу "Діти війни" та дослідження Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

Вона підкреслила, що депортованих дітей відправляють в ці табори з метою знищення їхньої ідентичності.

Водночас Констанкевич зауважила, що насправді російські окупанти могли вивезти близько 200-300 тис українських дітей.

"(Викрадення дітей — Delo.ua) — це систематична державна політика Російської Федерації, щоб "перевиховувати українських дітей", знищуючи їхню ідентичність. Вони цинічно вбивають усе рідне та дороге для наших дітей, віднімають їх від батьків, позбавляють їхнього минулого, порушують їхні права. Вони викрадають та знищують наше майбутнє. Вони роблять все, щоб українських дітей було неможливо відшукати та повернути на батьківщину", — підсумувала Констанкевич.

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

У Верховній Раді розраховують на окрему резолюцію ПАРЄ щодо цього воєнного злочину РФ.

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