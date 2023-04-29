- Тип
- Важно
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Умани завершили поисково-спасательную операцию: среди жертв – 6 детей
В Умани Черкасской области завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара Россией в многоэтажное здание. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook.
В результате удара, который совершила Россия, 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.
Самой молодой жертве было 1,5 года.
"Среди погибших - шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", - написал министр внутренний дел.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все 23 тела идентифицировали. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. Две женщины числятся пропавшими без вести.
Также 9 человек получили ранения.
Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области.
Почти полностью уничтожен один подъезд, разрушены 27 квартир из 46.