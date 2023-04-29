В Умани завершили поисково-спасательную операцию: среди жертв – 6 детей

В Умани Черкасской области завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара Россией в многоэтажное здание. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook.

В результате удара, который совершила Россия, 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

Самой молодой жертве было 1,5 года.

"Среди погибших - шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", - написал министр внутренний дел.

Все 23 тела идентифицировали. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. Две женщины числятся пропавшими без вести.

Также 9 человек получили ранения.

Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области.

Почти полностью уничтожен один подъезд, разрушены 27 квартир из 46.