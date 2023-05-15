1454 дитини постраждали від нападу Росії на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні постраждали щонайменше 1454 дитини. Оновлені дані опублікував Офіс генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 481 дитина загинула та понад 973 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

19393 неповнолітніх депортували з України, повернули - 364.

Ці цифри не є остаточними.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 97, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 69, Луганській - 66”, - зазначили в Офісі генерального прокурора.

Дані: Офіс генерального прокурора

4 травня через обстріл с. Приморське Запорізької області постраждали постраждали шестеро людей, зокрема, отримала поранення 6-річна дівчинка.

Також в неділю внаслідок обстрілу ворогом м. Курахове Донецької області поранено 17-річного хлопця.

1 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик. Російські окупанти влучили в школу. Дитина перебувала неподалік будівлі.

Нагадаємо, внаслідок удару, який здійснила Росія, 28 квітня в Умані загинули 6 дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Зазначимо, станом на 6 квітня в Україні вважається зниклою безвісти 381 дитина.

Також за інформацією Національної поліції, Росія депортувала близько 19,5 тисяч дітей.

Місія ОБСЄ встановила, що примусове переміщення та депортація українських дітей на тимчасово окуповані території або на територію Росії можуть бути воєнними злочинами.

Місія також виявила, що невиправдане тривале перебування або необґрунтовані перешкоди з боку російської влади порушують зобов'язання сприяти возз'єднанню сімей і суперечать принципам, закріпленим у Четвертій Женевській конвенції.