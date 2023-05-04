ОБСЄ проаналізувала депортацію українських дітей в Росію

Місія ОБСЄ встановила, що примусове переміщення та депортація українських дітей на тимчасово окуповані території або на територію Росії можуть бути воєнними злочинами.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на доповідь ОБСЄ в межах "Московського механізму".

Констатується факт масштабного переміщення українських дітей з території України на тимчасово окуповані території України та на територію РФ. Після переведення на територію Росії українські діти піддаються впливу проросійських інформаційних кампаній для перевиховання. При цьому Росія не робить жодних кроків для сприяння поверненню дітей, і навіть створює перешкоди.

Місія також виявила, що невиправдане тривале перебування або необґрунтовані перешкоди з боку російської влади порушують зобов'язання сприяти возз'єднанню сімей і суперечать принципам, закріпленим у Четвертій Женевській конвенції.

Переміщення Росією українських дітей на підконтрольні території України або на російську територію є нехтуванням зобов'язаннями щодо створення механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією і є порушенням міжнародного гуманітарного права, йдеться в доповіді.

Місія дійшла висновку, що піддавання дітей без супроводу дорослих усиновленню або подібним заходам асиміляції є несумісним із Четвертою Женевською конвенцією, зміна громадянства також є порушенням конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Зазначається, що РФ не лише неодноразово явно порушували інтереси цих дітей, але й заперечувала їхнє право на ідентичність, право на сім'ю, право на об'єднання зі своєю сім'єю тощо. При цьому сукупні наслідки цих порушень викликають серйозні побоювання, що були порушені права цих дітей на свободу від катувань і жорстокого поводження.

ОБСЄ закликає Росію негайно припинити практику примусового переміщення або депортації дітей з України на тимчасово окуповані території та до Російської Федерації, а також невідкладно скласти та надати вичерпні списки імен і місцезнаходження всіх переміщених дітей, скасувати їхнє усиновлення і запровадити відповідний мораторій та активно сприяти возз'єднанню сімей усіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані з України.

Нагадаємо, ОБСЄ вирішила задіяти "Московський механізм" для розслідування випадків депортації українських цивільних, зокрема дітей, у Росію.

45 держав організації створюють місію експертів, яка, спираючись на попередні висновки, має встановити факти та обставини, пов'язані, зокрема, з порушеннями відповідних зобов'язань країн-членів ОБСЄ, порушеннями прав людини, випадками воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які пов'язані з насильницьким переміщенням дітей на окупованій території України та/або з їхньою депортацією в РФ.

Місія має зібрати та проаналізувати цю інформацію, щоб надати дані відповідним механізмам притягнення до відповідальності, а також судам чи трибуналам, які мають або можуть мати таку юрисдикцію в майбутньому.