За час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 478 українських дітей

Станом на ранок 2 травня 2023 року більше ніж 1438 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 478 дітей загинули та понад 960 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 453, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

1 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик. Російські окупанти влучили в школу. Дитина перебувала неподалік будівлі.

Нагадаємо, внаслідок удару, який здійснила Росія, 28 квітня в Умані загинули 6 дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Зазначимо, станом на 6 квітня в Україні вважається зниклою безвісти 381 дитина.

Також за інформацією Національної поліції, Росія депортувала близько 19,5 тисяч дітей.