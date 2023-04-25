В Авдіївці лишилася єдина дитина: батьки її переховують, відмовляються від евакуації

В Авдіївці Донецької області триває обов'язкова евакуація, проте дітей можуть вивезти лише з одиним з батьків. В місті лишилася єдина дитина, яку розшукують, адже батьки її ховають.

Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Радіо Свободи".

Батьки дитини, намагаючись уникнути евакуації, змінюють місце проживання. Таким чином вони намагаються втекти, наражаючи дитину на смертельну небезпеку.

"Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдем і вивезем", – сказав Барабаш.

Неповнолітня особа може знаходитися будь-де: батьки можуть передати дитину іншим людям, аби її не евакуювали у безпечне місце.

"Видумують будь-що. Що дітей вивезли, що вони у якихось неіснуючих родичів, які незрозуміло, де живуть, в яких немає телефонів. Такі дурниці інколи розказують. Просто шпигунські пристрасті. І коли вже дійсно працювала примусова евакуація, коли знаходили, ми від них більше не відходили до того моменту, поки вони вже не сідали в бронекапсулу і не їхали з нами. Бо до того були такі варіанти, "дайте нам час, ми через два дні поїдемо". Або "ми зберемо речі, завтра за нами заїдьте". Завтра поліція або "білі янголи" заїжджають, а вони вже поміняли локацію", — розповів Барабаш.

Він уточнив, що після оголошення про примусову евакуацію приблизно 40 родин з дітьми виїхали з Авдіївки самі. Правоохоронці розшукували ще 10-х.

Нагадаємо, уряд у березні ухвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. На той момент у Бахмуті Донецької області знаходилися близько 5 тисяч осіб, серед них – 37 дітей. Деякі батьки також відмовлялися залишати місто, через яке нині проходить лінія фронту. Проте правоохоронцям вдається поступово вивозити дітей у безпечніші місця.