В Авдеевке остался единственный ребенок: родители его скрывают, отказываются от эвакуации

В Авдеевке Донецкой области продолжается обязательная эвакуация, однако детей могут вывезти только с одним из родителей. В городе остался единственный ребенок, которого разыскивают, ведь родители его прячут.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Радио Свободы".

Родители ребенка, пытаясь избежать эвакуации, меняют место жительства. Таким образом они пытаются сбежать, подвергая ребенка смертельной опасности.

"Не можем его найти, родители прячут. Но ничего, найдем и вывезем", – сказал Барабаш.

Несовершеннолетнее лицо может находиться где угодно: родители могут передать ребенка другим людям, чтобы его не эвакуировали в безопасное место.

"Придумывают, что детей вывезли, что они у каких-то несуществующих родственников, которые непонятно, где живут, у которых нет телефонов. Такие глупости иногда рассказывают. Просто шпионские страсти. И когда уж действительно работала принудительная эвакуация, когда находили, мы от их больше не отходили до того момента, пока они уже не садились в бронекапсулу и не ехали с нами. Ибо до того были такие варианты, "дайте нам время, мы через два дня поедем". Или "мы соберем вещи, завтра за нами заезжайте". Завтра полиция или "белые ангелы" заезжают, а они уже поменяли локацию", - рассказал Барабаш.

Он уточнил, что после объявления о принудительной эвакуации около 40 семей с детьми выехали из Авдеевки сами. Правоохранители разыскивали еще 10-х.

Напомним, правительство в марте приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. В тот момент в Бахмуте Донецкой области находились около 5 тысяч человек, среди были дети. Некоторые родители также отказывались покидать город, через который сейчас проходит линия фронта. Однако правоохранителям удается постепенно вывозить детей в более безопасные места.