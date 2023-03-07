Принудительная эвакуация детей из зон активных боевых действий: правительство одобрило механизм

Теперь ОВА в согласовании с военным командованием могут принимать решение о принудительной эвакуации детей, но только в сопровождении одного из родителей или опекуна.

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Соответствующий механизм принял Кабинет министров, сообщила 7 марта пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Один из родителей, лицо заменяющее их или другой законный представитель не имеют права отказаться от эвакуации с ребенком. Такой механизм пока действует только для семей, находящихся в Бахмуте.

"Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", — подчеркнули в ведомстве.

Минреинтеграции отмечает, что дети в зоне проведения боевых действий не могут сами о себе позаботиться, они находятся в смертельной опасности. Поэтому обязанность государства защитить их, эвакуировав в более безопасное место.

"Обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побуждать родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – прокомментировала решение глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

По состоянию на начало марта в Бахмуте Донецкой области находились около 5 тысяч человек, в том числе 37 детей. Их родители отказывались покидать город, через который сейчас проходит линия фронта. Бахмут постоянно находится под вражеским огнем, жертвами российской агрессии становятся и дети тоже.

Поэтому Верещук заявляла, что, по ее мнению, детей из Бахмута нужно эвакуировать, даже если родители или опекуны не дают согласия на это. Однако на такие радикальные методы не соглашались ее коллеги из правительства и международных организаций.