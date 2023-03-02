В Харьковской области начинают обязательную эвакуацию из Купянска из-за постоянных обстрелов: куда звонить

Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.

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"Решение об обязательной эвакуации отдельных категорий населения приняли, учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью из-за постоянных обстрелов территории общины российскими войсками", - объясняют в ОВА.

Власти обещают, что по поручению руководителя области Олега Синегубова всем эвакуированным будет предоставлена помощь на более безопасной территории области. По данным ОВА, сейчас в Купянской общине зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых - маломобильные.

"Жителям Купянщины будут предоставлены места жительства и питание. Также они будут обеспечены гуманитарной помощью и медицинской поддержкой. Соответствующие социальные службы будут способствовать получению статуса внутренне перемещенных лиц, денежной поддержке по государственным программам и помощи от международных организаций", - подчеркнул Синегубов.

Для остальных граждан также остается возможность эвакуироваться бесплатно. Желающие выехать с опасных территорий могут заполнить заявку на эвакуацию через соответствующую форму или обратиться по следующим номерам телефонов:

- единый колл-центр: +380931776458 (с 9:00 до 22:00);

- общественная организация "Я Врятований": +380634406920;

- горячая линия Купянской городской военной администрации: +380957714446, +380989407833 (с 8:00 до 22:00):

- горячая линия "Красный Крест": 0-800-332402, +380732402402, +380673832402 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00).



Отметим, что Купянская община, кроме самого города, охватывает соседние поселки Ковшаровка и Купянск-Узловой, а также села Болдыревка, Осадьковка, Осиново, Пойдуновка, Пристин, Прокоповка, Сенёк, Стенка и Тамаргановка. Она находилась под российской оккупацией с начала вторжения в конце февраля 2022 года и была полностью освобождена к концу сентября в ходе контрнаступления украинской армии.