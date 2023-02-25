- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску: поврежден жилой дом
За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, который произошел после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар", - отметил Синегубов.
Он добавил, что в селе Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрела села Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также поврежден жилой дом.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, утром 23 февраля враг нанес удар с ЗРК С-300 по административному зданию в пгт Двуречная Купянского района. 2 человека – мужчина и женщина получили ранения.
Во время проведения спасательных работ враг второй раз обстрелял Двухлетнюю. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС.