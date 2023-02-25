Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску: поврежден жилой дом

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, который произошел после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в селе Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрела села Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также поврежден жилой дом.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, утром 23 февраля враг нанес удар с ЗРК С-300 по административному зданию в пгт Двуречная Купянского района. 2 человека – мужчина и женщина получили ранения.

Во время проведения спасательных работ враг второй раз обстрелял Двухлетнюю. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС.