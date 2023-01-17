В Купянске в результате российского обстрела разрушен колледж (ФОТО)

Российская армия днем 17 января снова обстреляла Купянск Харьковской области, в результате чего было разрушено учебное заведение. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - написал он.

Напомним, что за прошедшие сутки в Купянске обстрелами были повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома и семь частных домов. Ранения получили 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

13 января в Купянске в результате вражеских обстрелов был поврежден пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина, его госпитализировали.

Отметим также, что это далеко не первое учебное заведение, разрушенное на востоке Украины в последнее время в результате российских обстрелов. Так, 22 декабря в Краматорске Донецкой области была разрушена школа-интернат, а 13 декабря там же разрушен корпус Института техники и менеджмента.