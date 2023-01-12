Оккупанты обстреляли Харьковщину: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области.

Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелку, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлынск.

На Купянском направлении враг наносил удары по Двухлетней, Купянску, Кисловце, Табаевке и другим населенным пунктам.

В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, за сутки 10 января оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

Напомним, 10 января российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в состав пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.