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Оккупанты обстреляли Харьковщину: повреждены частные дома и хозяйственные постройки
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области.
Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелку, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлынск.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Купянском направлении враг наносил удары по Двухлетней, Купянску, Кисловце, Табаевке и другим населенным пунктам.
В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске.
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, за сутки 10 января оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.
Напомним, 10 января российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в состав пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.