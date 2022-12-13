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Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)

Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Российские войска 13 декабря обстреляли Краматорск Донецкой области, попав в промышленную зону и корпус Института техники и менеджмента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Краматорск снова попал под вражеский удар. Россияне попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", - отметил он.

В свою очередь, начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook, что повреждены также многоквартирные дома и здание автовокзала.

Фото 2 — Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 3 — Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 4 — Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 5 — Войска РФ снова обстреляли Краматорск: попали в промзону и учебное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

"Очередные ракетные удары по Краматорску: центр города и промзона. Разрушено учебное заведение, еще одно - повреждено. Также повреждения получили 8 многоквартирных домов, здание автовокзала, общежитие и реабилитационное учреждение. По предварительной информации, обошлось без жертв", - написал он.

Напомним, что ранее Краматорск вражеская армия обстреливала, в частности, 8 ноября, попав по частному жилому сектору, и 27 октября, попав по промышленному предприятию. В конце же сентября об обстрелах города с ранеными сообщалось неоднократно.

Автор:
Тимофей Беспятов