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Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)

Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: полиция Краматорска

Российские войска около 10 часов утра 29 сентября нанесли четыре ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Судя по опубликованным фото, под обстрелом оказался микрорайон Станкострой в северной части города.

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Как сообщает городское управление полиции, в результате повреждены многоэтажки, помещение 2-й городской больницы, а также здание бывшего интерната.

Правоохранители задокументировали последствия атаки, проведя осмотр мест попадания, зафиксировав ранения и разрушения и изъяв обломки снарядов. Материалы переданы в Службу безопасности Украины для расследования по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Фото 2 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 3 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 4 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 5 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 6 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 7 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 8 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 9 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 10 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Краматорское городское управление полиции
Фото 11 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 12 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 13 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 14 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 15 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 16 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 17 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 18 — Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Краматорску: 11 раненых (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр и начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, известно об 11 раненых в результате ракетных ударов. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что 26 сентября российские оккупационные войска обстреляли центр Краматорска и центр соседнего с ним Славянска.

Отметим также, что в ночь на 29 сентября российская армия нанесла ракетные удары по жилым кварталам Днепра. Известно о по меньшей мере трех погибших, среди которых один ребенок, и пятерых раненых.

Автор:
Тимофей Беспятов