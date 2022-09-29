Оккупанты ударили ракетами по жилым кварталам Днепра: трое погибших

Ночью 29 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам", - отметил он.

Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пять ранены, в том числе и 12-летняя девочка, которую спасатели достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.

По словам главы ОВА, полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Также повреждены рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.