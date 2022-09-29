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Оккупанты ударили ракетами по жилым кварталам Днепра: трое погибших
Ночью 29 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам", - отметил он.
Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пять ранены, в том числе и 12-летняя девочка, которую спасатели достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы ОВА, полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.
В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Также повреждены рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.