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Оккупанты ударили по центрам Краматорска и Славянска: есть разрушения и раненые (ФОТО, ВИДЕО)
Российские оккупационные войска 26 сентября обстреляли центр Краматорска Донецкой области. Как сообщает областная военная администрация, одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства Вячеслава Гутыри, а другая попала в пятиэтажный дом.
"Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены осколками. Вторая же ракета нанесла значительно больший ущерб: в результате прямого попадания разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки, четыре человека получили ранения. В доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля", - говорится. сообщении.
В свою очередь, в соседнем Славянске под обстрел попал жилмассив в центре города. В результате повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщил на своей Facebook-странице глава Краматорской городской военной администрации и мэр города Александр Гончаренко, среди четырех раненых один находится в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам же начальника Славянской городской военной администрации и мэра города Вадима Ляха, тамошний вражеский обстрел произошел в районе улицы Барвенковской и в центре (улицы Ботаническая и Шевченко).
Отметим, что накануне по Краматорску, как сообщал Гончаренко, пришелся удар двумя ракетами С-300. Были повреждены больница, многоквартирные дома и гаражи, никто не погиб. В свою очередь Славянск последний раз обстреливали вечером 22 сентября: по словам Ляха, прилет С-300 был зафиксирован в районе мясокомбината, пострадали частные дома на улице Мичурина. Жертв не было и в этом случае.