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Россия нанесла ракетный удар по Краматорску: пострадал один ребенок
Войска Российской Федерации вечером 8 ноября нанесли ракетный удар по жилому сектору в Краматорске Донецкой области. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Для атаки россияне использовали авиацию, по предварительным данным, выпустили по городу ракету Р-77. Полиция задокументировала последствия авиаудара. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта: 12 частных домов и многоэтажка, школа, 7 торговых павильонов и гражданские автомобили.
На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Доказательства российского военного преступления изъяты. Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь — и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним из нашей земли", — прокомментировал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в результате обстрела города Лиман Донецкой области 7 ноября получил масштабные разрушения девятиэтажный жилой дом, угловая часть которого обрушилась с 1-го по 8-й этажи.
В тот же день Кириленко сообщал также, что на рассвете россияне выпустили 4 ракеты по Краматорску.