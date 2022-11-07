В Лимане вражеским обстрелом разрушен подъезд 9-этажки (ФОТО)

В результате обстрела города Лиман 7 ноября получил масштабные разрушения девятиэтажный жилой дом, угловая часть которого обрушилась с 1-го по 8-й этажи.

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Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, возник пожар на разрушенной части дома на площади 20 квадратных метров.

С первого этажа спасателями была эвакуирована женщина. О пострадавших при этом не сообщается. В 14:07 пожар был полностью ликвидирован. От ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники. В облуправлении службы отмечают, что деоккупированный Лиман находится под вражеским огнем последние четыре дня.

"Интенсивность обстрелов поражает. И без того искалеченный город и дальше уничтожается оккупантом. Вражеский снаряд не обошел и наше Лиманское подразделение ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

Так, ночью с 4 на 5 ноября, около полуночи, в результате ракетных обстрелов города получили повреждения здание 69-й ГПСЧ и прилегающая территория. Незначительные ранения получил один из сотрудников 21-й ГПСО. Его состояние удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

В свою очередь, как сообщил в понедельник заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, обстрелы со стороны российских войск из РСЗО и ствольной артиллерии зафиксированы в Донецкой области, кроме Лимана, в Бахмуте, поселке Большая Новоселка и селе Карловка. В результате, по его данным, один человек погиб и еще три были травмированы.

При этом утром 7 ноября начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал также, что на рассвете россияне выпустили 4 ракеты по Краматорску: по предварительной информации обошлось без жертв, а масштабы разрушений устанавливаются.

На Волновахском направлении, по его словам, ночью происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – также без жертв. На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, также зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – тоже без жертв.

На Горловском направлении больше всего ущерба россияне нанесли Бахмуту – убили одного человека, ранив еще двоих. Повреждены пять частных домов, одна многоэтажка и одно предприятие. В Соледарской общине интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем находятся окраины Торецкой и Светлодарской общин.

На Лисичанском направлении не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. Относительно же Лимана Кириленко лишь указал, что в результате обстрелов был ранен один житель.