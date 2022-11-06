14 военных преступлений за сутки: россияне обстреливают дома и убивают гражданских в Донецкой области

Правоохранители в Донецкой области задокументировали 14 военных преступлений РФ за сутки. Пострадали города Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, Пивничне, села Карловка, Нетайлово, Уманское.

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Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

За 24 часа оккупанты разрушили или повредили 21 гражданский объект – 18 жилых домов, административное здание городской территориальной громады, хозяйственное сооружение, автомобиль.

В Донецкой области военные Российской Федерации регулярно применяют против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. В частности, за последние сутки из РСЗО "Ураган" и артиллерии враг атаковал Торецк. В результате есть погибшие и раненые гражданские, повреждены четыре дома.

Кроме того, зафиксированы два ракетных удара по Лиману и обстрелы из "Градов" по Авдеевке. Оккупанты наносят удары хаотично, дома мирных жителей регулярно попадают под вражеский огонь.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Из-за постоянных обстрелов инфраструктура Донбасса — в критическом состоянии. Специалисты не успевают восстанавливать поврежденные объекты, поэтому в регионе идет обязательная эвакуация. С помощью полиции за сутки вывезли в более безопасные регионы еще 127 человек, с начала обязательной эвакуации более 28 100 человек, среди них 4363 – дети, 1759 – люди с инвалидностью.

Остальные регионы также страдают от российской агрессии. Так, в ночь на 6 ноября и утром под вражеский огонь попали районы в Днепропетровской и Николаевской областях, а также Запорожье.