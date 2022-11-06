- Тип
- Война Война
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты 8 раз обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В Мировской громаде изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы. 9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением" , - отметил он.
По его словам, в Никопольской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.
Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и еще две громады, повреждены дома и газопровод.