Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты 8 раз обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Мировской громаде изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы. 9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением" , - отметил он.

По его словам, в Никопольской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.

В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и еще две громады, повреждены дома и газопровод.