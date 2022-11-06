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- Суспільство
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Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Окупанти 8 разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - зазначив він.
За його словами, у Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків - багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 5 листопада, окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину та ще дві громади, пошкоджені будинки та газопровід.