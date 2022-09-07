Оккупанты нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Донецкой области

Российские войска в ночь на 7 сентября нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Гончаренко.

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"Бодрого утра. Последствия ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске. Без жертв, но серьезные разрушения заведения", — рассказал мэр.

Находились ли люди в здании в момент удара, он не уточнил. Вероятно, пациенты уже были эвакуированы, так как в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация.

Впрочем, здание больницы сильно пострадало — часть разрушительна полностью.

В этот же день армия страны-агрессора РФ обстреляла город Славянск в Донецкой области. Повреждена школа и жилой дом, под завалами которого могут быть люди. От ударной волны досталось и соседним домам, выбиты стекла, оборванные провода.