Оккупанты обстреляли Славянск: под завалами дома могут быть люди

В ночь на 7 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла город Славянск в Донецкой области. Повреждена школа и жилой дом, под завалами которого могут быть люди.

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Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Среда, 7 сентября. У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - отметил Лях.

По его словам, от ударной волны досталось и соседним домам, выбиты стекла, оборваны провода.