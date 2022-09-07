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Оккупанты обстреляли Славянск: под завалами дома могут быть люди
В ночь на 7 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла город Славянск в Донецкой области. Повреждена школа и жилой дом, под завалами которого могут быть люди.
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Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.
"Среда, 7 сентября. У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - отметил Лях.
По его словам, от ударной волны досталось и соседним домам, выбиты стекла, оборваны провода.Подписывайтесь на наш Telegram канал