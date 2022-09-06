Россияне ударили по Марганцу Днепропетровской области

Вечером 6 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Марганцу Никопольского района. Информация о разрушениях выясняется, предварительно – жертв нет.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе, где в результате возник масштабный пожар.

"Уничтожены резервуары с топливом. Люди не пострадали", - резюмировал Лукашук.

По информации командования "Південь", в течение дня 6 сентября из района Каспийского моря из самолетов ТУ-95 было выпущено 6 крылатых ракет, половину из которых сбили еще на юге страны.

Обломки одной сбитой ракеты были обнаружены вблизи отвалов Ингулецкого ГОКа.

Ранее, 4 сентября, оккупанты обстреляли Марганецкую громаду, из-за чего повреждены частные дома, склады и проходная местного завода. За три дня до этого в Марганецкой громаде была выведена из строя линия электропередач из-за российских обстрелов. Тогда 3000 семей остались без света.