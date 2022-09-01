Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: повреждена линия электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 1 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район российские войска атаковали четыре раза - стреляли по четырем общинам. По Никополю и Красногригорьевской общине били российские "Грады"", - отметил Резниченко.

В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды задели и линии электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

Кроме того, по Мировской и Марганецкой общинам била вражеская тяжелая артиллерия.

"Есть разрушения, люди целые. В Марганецком обществе выведена из строя линия электропередач. 3 000 семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются", - сообщил глава ОВА.

Также в Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольскому обществу. Изуродованы хозяйственные постройки. Люди невредимы.

Напомним, в ночь на 31 августа от вражеского огня страдал Никопольский район, который кафиры обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.