Россияне убили одну женщину в Днепропетровской области и ранили еще троих человек

В течение дня 25 сентября оккупанты открывали огонь по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. В результате три человека получили ранения, одна женщина 1936 года рождения погибла.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Около 12:00 в Апостоловской громаде из-за обстрела "Ураганами" произошел пожар в хозяйственном сооружении — снаряд попал в газопровод. В результате в громаде россияне повредили 13 жилых домов, несколько авто, два газопровода и три десятка солнечных панелей.

Кроме того, пострадали две женщины 59 и 78 лет, которые в момент обстрела работали на приусадебном участке. Также ранение получил 72-летний мужчина. Их всех госпитализировали. Одна женщина 1936 года рождения погибла.



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В 13:00 враг ударил по Никопольскому району. Обстрелы привели к загоранию в поле. Огонь уничтожил пшеницу и лесополосу на площади 3,5 гектара. На месте обнаружены две воронки, люди не пострадали.

Кроме того, в течение дня ВС РФ обстреляли Зеленодольскую громаду, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Около 19:00 враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются.

Напомним, в ночь на 5 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который кафиры обстреляли из тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом изуродованы 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.