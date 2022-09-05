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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 5 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
По его словам, люди не пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.
Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили.
Напомним, 4 сентября оккупанты трижды из "Градов" и артиллерии ударили по Никополю, из-за чего в городе произошел пожар. Огонь удалось потушить, погибших и раненых нет.