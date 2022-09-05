Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 5 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, люди не пострадали.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили.

Напомним, 4 сентября оккупанты трижды из "Градов" и артиллерии ударили по Никополю, из-за чего в городе произошел пожар. Огонь удалось потушить, погибших и раненых нет.