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Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область
В ночь на 4 сентября оккупанты повторно обстреляли Днепропетровскую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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По его словам оккупанты трижды из "Градов" и артиллерии ударили по Никополю из-за чего в городе произошел пожар. Огонь удалось потушить, погибших и раненых нет.
Из-за обстрела в Никополе повреждено 5 жилых домов.
Также оккупанты обстреляли Марганецкую громаду, из-за чего поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В других районах было спокойно.
Напомним, в ночь на 3 сентября ВСУ сбили 5 ракет, которые российские военные выпустили по городу Днепр.