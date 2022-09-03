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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. ВСУ сбили пять ракет направленных на Днепр

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. ВСУ сбили пять ракет направленных на Днепр

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 сентября сбили 5 ракет, которые российские военные выпустили по городу Днепр. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченеко.

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"Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные уняли. Никто не пострадал", — написал Резниченко.

По его словам по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Прошло без погибших и раненых.

В самом Никополе обошлось без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушение частных домов. Люди невредимы.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские военные обстреляли Харьков, в ходе обстрела ъ ракета прилетела рядом со школой.

Автор:
Степан Крьока