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Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадание в промышленный объект

Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадание в промышленный объект

Армия страны-агрессора РФ в ночь на воскресенье, 6 ноября, обстреляла Николаевскую область.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 6 ноября, с 02:05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской громады. Попадания в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет" , - отметил он.

Кроме того, оккупанты обстреливали Баштанский район, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, оккупанты в ночь на пятницу, 4 ноября, обстреляли ракетами типа С-300 Николаев, в результате чего разрушено складское помещение и повреждено административное здание.