Оккупанты обстреляли ракетами Николаев, есть разрушение

Армия страны-агрессора РФ в ночь на пятницу, 4 ноября, обстреляла ракетами типа С-300 Николаев, в результате чего разрушено складское помещение и повреждено административное здание.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300. Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Также повреждено административное здание и припаркованы рядом автомобили", - отметил он.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за минувшие сутки, 3 ноября, оккупанты обстреляли населенный пункт Первомайской громады, в результате чего повреждены два жилых дома.

По его словам, продолжаются обстрелы территорий Березнеговатской и Широковской громадах. Пострадавших нет.

Напомним, армия Российской Федерации 28 октября, около 01:00, ударила из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Николаеву. В результате есть существенные разрушения.