Окупанти обстріляли ракетами Миколаїв, є руйнування

Армія країни-агресора РФ в ніч на п’ятницю, 4 листопада, обстріляла ракетами типу С-300 Миколаїв, в результаті чого зруйновано складське приміщення та пошкоджено адміністративну будівлю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Близько 23:30 російські терористи вдарили по одному з районів міста ракетами типу С-300. Зруйновано одне складське приміщення. Ще на одному виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поруч автівки", - зазначив він.

За його словами, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за минулу добу, 3 листопада, окупанти обстріляли населений пункт Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено два житлових будинки.

За його словами, тривають обстріли території Березнегуватської та Широківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 28 жовтня, близько 01:00 вдарила із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Миколаєву. В результаті є суттєві руйнування.