Российские военные разрушили админздание в Николаеве

Армия Российской Федерации 28 октября, около 01:00, ударила из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Николаеву. В результате существуют разрушения.

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Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

Россияне разрушили трехэтажное административное здание и повредили рядом расположенную многоэтажную новостройку в городе. Также повреждения получила хлебопекарня.

Кроме того, в результате ночной атаки один человек получил легкие ранения. В ОВА также сообщили, что 27 октября, около 22:00 во вражеский огонь попали окрестности Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Жителей области предупредили, что 8 октября с 09:00 до 16:00 в районе Кульбакино будут выполняться контролируемые взрывы.

Ранее, 23 октября, россияне повредили в городе дома и теплотрассу. Тогда один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла – ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, оккупанты ночью 13 октября обстреляли Николаев - попали в пятиэтажный жилой дом.