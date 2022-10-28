Оккупанты обстреляли из "Градов" три общины Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину, повредили с десяток многоэтажных и частных домов.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина. Россияне накрыли огнем три общины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую", - отметил Резниченко.

По его словам, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборванные линии электропередач.

В Красногригорьевской общине изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 26 октября россияне из "Градов" накрыли огнем Никопольщину, повредили линию электропередач.